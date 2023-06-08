Состояние отравившихся суррогатным алкоголем жителей Удмуртии остается тяжелым

В столице Удмуртии состояние 41-летнего мужчины и 34-летней женщины, отравившихся суррогатным алкоголем, продолжает оцениваться как тяжелое. В настоящее время им оказывают всю необходимую медпомощь, рассказала в Telegram заместитель председателя правительства региона Эльвира Пинчук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

При этом госпожа Пичнук отметила, что в динамике трех лет в Удмуртии наблюдается снижение числа отравлений алкоголем. Так, в 2022 году зарегистрировали 271 случай отравлений с летальным исходом, в 2020 году — 295. По предварительным данным, в этом году зафиксировали 54 случая отравления алкоголем, из них 12 — метанолом.

Напомним, в результате отравления суррогатным «сидром» в республике погиб 20-летний молодой человек.