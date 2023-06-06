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Отравившийся суррогатным «сидром» 20-летний житель Удмуртии скончался

В столице Удмуртии скончался 20-летний молодой человек, накануне отравившийся суррогатным «сидром». Об этом в Telegram сообщила заместитель председателя правительства региона Эльвира Пинчук.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Женщина, также отравившаяся некачественным алкоголем, находится в тяжелом состоянии в больнице.


Напомним, оба пострадавших отравились метанолом, что подтверждается лабораторными исследованиями. Токсикологическое отделение ГКБ №6 готово к возможному поступлению новых пострадавших. Сотрудники полиции в Ижевске изъяли больше 300 л пивного напитка «Мистер Сидр», употребление которого и могло стать причиной отравления. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Подробнее читайте в материале «Суррогат довел до критического состояния».

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