В Воронеже планируют за 9 млрд рублей организовать площадку для производства мотогондол

В Воронеже могут организовать отдельную площадку для центра специализации по производству мотогондол с отечественными двигателями, который был создан на базе ВАСО. Об этом стало известно по итогам недавней встречи губернатора Александра Гусева с управляющим директором ПАО «Ил» (входит в дивизион транспортной авиации подконтрольного «Ростеху» ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация») Даниилом Бренерманом и директором местного филиала этой компании, воронежского авиазавода Станиславом Гретченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе совещания, как сообщили в правительстве региона, обсуждались перспективы ВАСО и проект развития центра специализации по производству мотогондол, в том числе, с использованием мер господдержки. Планируется, что центр будет размещен на отдельной промплощадке. По словам руководителя регионального департамента экономического развития Данила Кустова, уже подобран земельный участок, который соответствует техническим характеристикам проекта. Губернатор поручил разработать дорожную карту и начинать оформление необходимой документации для реализации проекта. О его стоимости стороны пока официально не сообщали. На ВАСО «Ъ-Черноземье» пообещали предоставить эту информацию позднее. По данным источников «Ъ-Черноземье» в региональной власти, возведение объекта может потребовать 9,3 млрд руб. При этом разместить производство мотогондол предлагается на территории промпарка «Масловски» под Воронежем. В новом центре планируется создать 770 рабочих мест.

Необходимость отдельного корпуса в ходе встречи объяснялась необходимым увеличением объемов выпуска мотогондол для отечественных самолетов с российскими авиационными двигателями. Сегодня на ВАСО уже выпускают мотогондолы под отечественные двигатели ПС-90А, ПД-14, разворачивается производство для ПД-8. Господин Бренерман отметил, что одной из реализуемых программ ВАСО остается производство широкофюзеляжных дальнемагистральных лайнеров Ил-96-300, по которым завод «имеет стабильную загрузку» на ближайшие семь лет. Среди задач воронежского авиазавода также подготовка к летным испытаниям модернизированного Ил-96-400М с удлиненным фюзеляжем, кроме того, предприятие наращивает объемы производства комплектующих в рамках межзаводской кооперации ОАК по программам МС-21, Ил-114-300, SSJ-NEW и Ил-76МД-90А.

Мария Орех, Андрей Цветков