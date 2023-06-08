Застройщик ЖК «Вершинин» отозвал иск к мэрии Уфы

ООО «Специализированный застройщик „Строительный трест девелопмент“» подал в арбитражный суд Башкирии заявление об отказе от иска к администрации Уфы. Компания, которая намеревалась построить на Армавирской улице ЖК «Вершишин», с апреля 2021 года просила суд признать незаконным отмену разрешения на строительство объекта.

Против строительства ЖК, как сообщал «Ъ-Уфа», выступали жители соседних домов. После акций протеста мэрия Уфы пересмотрела свои решения по поводу строительства спорной многоэтажки, что послужило причиной подачи искового заявления со стороны застройщика.

В апреле 2022 года арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск застройщика. В декабре апелляционная инстанция отменила решение и отказала компании в удовлетворении требований. Но в марте текущего года кассация вернула дело на новое рассмотрение в Башкирию.

В заявлении об отказе от иска, по данным «Ъ-Уфа», отмечается, что застройщик утратил интерес к завершению судебного спора.

Олег Вахитов

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