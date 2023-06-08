Испания подозревает ведущие лоукостеры в необоснованных сборах с пассажиров

Испанское Министерство по защите прав потребителей начало расследование против семи лоукостеров, среди которых Vueling, Wizzair и Ryanair. Министерство проверяет, не является ли нарушением испанских законов, «злоупотреблением» и «несправедливостью» обязательные дополнительные сборы за провоз ручной клади на некоторых рейсах этих авиакомпаний.

Министерство отмечает, что такие авиакомпании стремятся привлечь пассажиров максимально низкими базовыми ценами, но окончательная цена часто оказывается существенно выше, в том числе за счет оплаты таких услуг, «которые обычно считаются само собой разумеющимися», например провоз ручной клади.

Расследование начато после того, как в министерство обратилась испанская организация по защите прав потребителей Facua. В ней требование платы за провоз ручной клади считают незаконным, так как по испанскому закону об авиационных услугах авиакомпании «обязаны перевозить багаж, перевозимый пассажирами в качестве ручной клади, бесплатно».

В последние годы многие лоукостеры стали вводить плату за ручную кладь, за исключением сумочки или небольшого рюкзака. В 2019 году итальянские власти уже оштрафовали за это Ryanair и Wizzair на €4 млн, сочтя это нарушением прав потребителей. Испанские власти могут назначить за это существенно больший штраф — до четырех- или шестикратной суммы полученной за счет этого прибыли.

Яна Рождественская