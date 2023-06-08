«МегаФон»: мобильный ТВ-трафик на Среднем Урале за год вырос на 45%

На Урале по сравнению с прошлым годом рост интернет-трафика на сайты цифровых телеканалов составил 45%, а за два последних года потребление выросло в 2,5 раза. Об этом сообщили в пресс-службе уральского офиса компании «МегаФон».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Аналитики компании «МегаФон» изучили обезличенные данные пользовательских обращений к 20 интернет-ресурсам. По динамике трафика лидируют информационно-аналитические программы, фильмы и сериалы, включая советское кино на телеканале «Мир». Динамика составила 20 раз к прошлому году.

В 5,5 раз увеличился трафик просмотра видео на сайте телеканала «Матч ТВ», в четыре раза чаще пользователи стали загружать детский контент с сайта «Карусель». На 45% вырос интерес к сериалам, художественным и документальным фильмам мистического характера, которые транслируются на канале «ТВ-3». На треть выше стала активность на площадке «НТВ» и на 15% увеличился интерес к развлекательному контенту «СТС». Остальные ресурсы показали снижение трафика.

По данным аналитиков, самый популярный день для мобильного телесмотрения у свердловчан — воскресенье. Трафик в этот день превышает среднесуточные показатели на 18%.

Ранее Свердловская область запустила первую в России платформу для бесплатного просмотра региональных и муниципальных телеканалов через интернет. В нее вошли такие каналы, как ОТВ, «Четвертый канал», «Тагил-ТВ», «Рим-ТВ» (Каменск-Уральский) и другие, а также радиостанция «Радио Си». Новая платформа РТРС+ позволит смотреть телеканалы на обычных стационарных компьютерах, ноутбуках и смартфонах, у нее нет привязки к смарт-телевизорам.

Анастасия Таначева

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