Первой в России платформу бесплатного просмотра регионального ТВ запустила Свердловская область

В Свердловской области запустили пилотную в РФ площадку ОТТ-платформы для бесплатного просмотра региональных и муниципальных телеканалов. В программу включены: ОТВ, «Четвертый канал», «Тагил-ТВ», «Рим-ТВ» (Каменск-Уральский), «Инком-ТВ» (Талица) «11 Канал» (Полевской), ПТВ (Первоуральск), «НТС-Ирбит», «Родники Ирбитские», «Новоуральская вещательная компания», «Канал С» (Серов), «ТВ-Богданович» и радиостанция «Радио СИ».

«Я хотел бы поблагодарить коллег из РТРС, что они выбрали нашу Свердловскую область пилотным регионом. Пилот стартовал, и я абсолютно уверен, что дальше это все распространится на всю остальную Российскую Федерацию»,— сказал на пресс-конференции заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин. По его словам, чтобы воспользоваться функцией на телевизорах со смарт-ТВ нужно перейти на 999 канал.

Генеральный директор национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких добавил, что новая платформа РТРС+ позволит смотреть телеканалы на обычных стационарных компьютерах, ноутбуках и смартфонах, у нее нет привязки к смарт-телевизорам. Тестирование проекта проходило с февраля.

Диана Сунагатуллина

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