В первом квартале 2023 года зона евро вошла в рецессию

По данным европейского статистического ведомства Eurostat, в первом квартале текущего года ВВП в еврозоне сократился на 0,1%. Этому предшествовало аналогичное сокращение ВВП в четвертом квартале 2022 года. Два подряд квартала сокращения ВВП является признаком рецессии.

Больше всего на снижении ВВП в еврозоне в первом квартале 2023 года сказалось значительное падение этого показателя в Ирландии — на 4,6%. Экономика Литвы сократилась на 2,1%, Нидерландов — на 0,7%. В Германии, которая тоже находится в состоянии рецессии, в первом квартале ВВП сократился на 0,3%.

По прогнозам экспертов во втором и третьем кварталах экономика еврозоны будет «оставаться подавленной». Как заявил CNN главный экономист Capital Economics по Европе Эндрю Кеннингем, по потребительским расходам «жестко ударило» сочетание высокой инфляции и растущих процентных ставок. Глава отдела европейской экономики в S&P Global Market Intelligence Диего Искаро считает, что слабость сохранится до самого конца года. При этом, говорит он, не ожидается, что эта ситуация «удержит ЕЦБ от повышения процентных ставок на следующей неделе». Однако, считает эксперт, хотя ставки в ближайшей перспективе и продолжат расти, «они уже приближаются к пику роста».

Алена Миклашевская