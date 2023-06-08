Спортсмены Нововоронежской АЭС завоевали 31 награду на Спартакиаде «Росэнергоатома»

Завершилась XII Летняя Спартакиада работников АО «Концерн Росэнергоатом» «Спорт АЭС-2023». 11 команд предприятий Электроэнергетического дивизиона Госкорпорации «Росатом» включились в борьбу за награды в личном и командном зачетах.

Фото: Евгения Шашова, пресс-служба НВ АЭС

В 2023 году соревнования лучших спортсменов атомной отрасли прошли в четырех городах. В Нововоронеже состязались легкоатлеты. Десногорск (Смоленская АЭС) собрал поклонников бадминтона и пляжного волейбола. В Балаково (Балаковская АЭС) лучших определяли мастера по гиревому спорту и настольному теннису. В Удомле (Калининская АЭС) - по мини-футболу, баскетболу «3х3» и плавании.

Представители Нововоронежской АЭС на этот раз были представлены в семи видах спорта и в итоге завоевали 31 награду: золото - 13, серебро - 10, бронза - 8. Личные коллекции медалями пополнили 12 из 53 членов сборной НВ АЭС. Налицо заметный прогресс, ведь по сравнению с 2022 годом (18 наград) медальный урожай удалось увеличить практически вдвое.

«Гордимся успехами наших спортсменов и будем дальше культивировать на Нововоронежской АЭС приверженность к физкультуре и здоровому образу жизни. Сила, ловкость, умение концентрироваться на достижении результата - такие спортивные навыки важны и для повышения эффективности на рабочем месте. Поэтому Концерн «Росэнергоатом» в своем социальном блоке отводит спорту особую роль. На регулярной основе проводятся тренировки и корпоративные соревнования по различным видам спорта, лучшие спортсмены делегируются для выступлений на турнирах более высокого ранга. Такая работа будет продолжена, а впереди нас ждет успех», - выразил уверенность заместитель директора Нововоронежской АЭС по управлению персоналом Олег Уразов.

16 наград спортсмены НВ АЭС выиграли в легкой атлетике: Виктория Сластикова (конструкторско-технологический отдел) - 4 медали (3 золота + бронза), Светлана Воронина - 3 (2 золота + серебро), Елизавета Буденкова - 2 золота, Наталья Клёстер (все - служба безопасности) - 3 (2 золота + серебро), Роман Вервекин (турбинный цех № 5) - 2 серебра, Артем Байоринас (реакторный цех № 5) - 2 бронзы.

5 медалей в актив добавили пловцы: Павел Шершнев (реакторный цех № 6) - 2 золота, Светлана Шевченко (управление производственно-технологической комплектации) - 3 (золото + 2 серебра).

10 наград у признанных нововоронежских мастеров по гиревому спорту: Виктор Чивилев (начальник управления производственно-технологической комплектации) - 2 (серебро + бронза), Дмитрий Гречишкин (управление производственно-технологической комплектации) - 3 (золото + серебро + бронза), Олег Чеглов (цех по обращению с радиоактивными отходами) - 2 (серебро + бронза), Анастасия Орлова (химический цех) - 3 (серебро + 2 бронзы).

Команды атомщиков НВ АЭС также выступали в пляжном волейболе, настольном теннисе, мини-футболе и баскетболе «3х3», но здесь в число призеров пробиться не сумели.

Спартакиада «Спорт АЭС-2023» является региональным этапом ХIV Летней Спартакиады работников атомной энергетики, промышленности и науки. Регулярные старты «Атомиады» с участием организаций Госкорпорации «Росатом» способствуют сплочению профессиональных коллективов и приобщению сотрудников атомной отрасли к спорту. Ежегодно в соревнованиях принимают участие более 50 тысяч спортсменов по 11 летним и 5 зимним видам спорта. По итогам формируется сборная «Росатома» для выступлений на корпоративных и международных соревнованиях.

Правительство РФ, региональные власти и крупные российские компании уделяют большое внимание развитию массового спорта. В рамках программы популяризации здорового образа жизни стимулируется участие в соревнованиях, уделяется внимание планомерному развитию доступной спортивной инфраструктуры. Закупается корпоративная экипировка и различный инвентарь. Нововоронежская АЭС принимает активное участие в этой работе.