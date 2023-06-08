В Крыму компенсируют затраты рисоводам, рассчитывавшим на воду Северо-Крымского канала

В Крыму рисоводам, засеявшим чеки с расчетом на воду из Северо-Крымского канала, компенсируют затраты. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

Глава республики отметил, что к настоящему времени производители засеяли 3,2 тыс. га угодий. Ожидается, что канал в скором времени может обмелеть из-за оттока воды после обрушения дамбы в Херсонской области.

По остальным культурам, требующим меньшее количество воды для полива, будет работать программа мелиорации. Такие культуры занимают 60 тыс. га угодий. Полив будет осуществляться из имеющихся резервов пяти водохранилищ, которые заполнены на 80%.

Наполнение Северо-Крымского канала осуществляется за счет высокого уровня воды в Каховском водохранилище. Такой уровень позволяла поддерживать Каховская ГЭС. Часть дамбы гидроэлектростанции обрушилась после теракта на объекте 6 июня. Сергей Аксенов ранее заявил, что происшествие грозит Крыму обмелением Северо-Крымского канала.

Анастасия Донскова

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