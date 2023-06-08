В Windows 11 появились обновленный «Проводник» и управление RGB-подсветкой

Американская корпорация Microsoft выпустила новую тестовую версию Windows 11, в которой представила обновленный «Проводник» и возможность управления RGB-подсветкой устройства. Скачать новую версию операционной системы могут участники программы Windows Insider.

При открытии «Проводника» теперь по-новому визуализируются рекомендуемые файлы, также обновлен дизайн разделов «Избранное» и «Недавнее». В адресной строке можно найти как локальные, так и облачные папки, а для пользователей OneDrive будет отображаться статус синхронизации и свободное пространство в облачном хранилище.

Также теперь пользователи смогут регулировать RGB-подсветку устройства с помощью функции Dynamic Lighting. В разработке этой функции участвуют Asus, Acer, HP, Logitech, HyperX, Razer и Twinkly. В настоящее время есть некоторые проблемы с регулированием на беспроводных устройствах, так что в Microsoft советуют сначала протестировать проводные соединения. Перечень поддерживаемой аппаратуры обещают расширить в 2024 году.

Евгений Федуненко