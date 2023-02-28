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В Самаре включат электросирены

Плановая комплексная проверка готовности муниципальной системы оповещения пройдет в Самаре в среду. Об этом сообщает городская администрация.

«В период с 10:40 до 10:45 (MSK+1) в Самаре будут включены электросирены и сиренно-речевые установки, установленные на крышах жилых и административных зданий, а также в местах массового пребывания граждан»,– говорится в сообщении.

Фото: Администрация Самары

Звук электросирен означает сигнал «Внимание всем!». По нему следует включить радиоточку, телевизор и радио, а также прослушать речевое сообщение о проверке.

Ранее в сети появились сообщения об объявлении воздушной тревоги в ряде регионов России, в том числе, в Самарской области. МЧС РФ сообщило, что указанная информация прозвучала в эфире радиостанций и телеканалов из-за взлома серверов. Она не соответствует действительности.

Георгий Портнов

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