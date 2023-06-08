В Пулково просят пассажиров выезжать в аэропорт заранее из-за ПМЭФ

В связи с предстоящими праздничными днями по случаю Дня России и проведением Петербургского международного экономического форума возможно увеличение времени проезда по дороге в Пулково или из аэропорта в город. С таким предупреждением к жителям и гостям города 8 июня обратилась пресс-служба петербургской воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

«Просим вас приезжать в аэропорт заранее и при возможности пользоваться услугой онлайн-регистрации. Это сократит время прохождения предполетных формальностей»,— уточняется в сообщении в Telegram-канале Пулково.

Напомним, в ПМЭФ-2023 пройдет в Петербурге с 14 по 17 июня.

«Ъ-СПб» писал, что дорожные ограничения по такому случаю в городе начали вводить уже с 8 июня. В частности, с этого дня полностью закрывается движение транспорта по Петербургскому шоссе — от Пулковского шоссе до Витебского проспекта.

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