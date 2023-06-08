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Коммерсантъ FM
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ВВП Японии в первом квартале вырос существенно выше ожиданий

Правительство Японии опубликовало обновленные данные о ВВП страны за первый квартал — он вырос на 2,7% в годовом выражении. Это существенно выше предварительных данных, опубликованных в мае (рост на 1,6%), и ожиданий аналитиков, опрошенных Reuters (в среднем ожидали роста на 1,9%).

По мнению экспертов, это связано в числе прочего с постпандемийным ростом внутреннего потребления. «Несмотря на глобальный экономический спад, японская экономика остается устойчивой — активное частное потребление продолжит поддерживать рост»,— считает старший экономист исследовательского центра японского банка Shinkin Central Bank Такуми Цунода.

При этом господин Цунода отмечает, что рост в первом квартале в большей мере связан с увеличением запасов компаний, чем спросом со стороны конечных потребителей, так что восстановление может быть не таким устойчивым, как кажется по опубликованным данным. Многие компании наращивают инвестиции, в том числе в производство, которые были отложены во время пандемии. Выделение средств на капиталовложения выросло в первом квартале на 1,4%.

При этом, по мнению старшего экономиста американской аналитической компании Oxford Economics Норихиро Ямагучи, устойчивость японской экономики в условиях замедления роста в мире в целом может оказаться кратковременной. Возможности дальнейшего роста, по мнению многих аналитиков, будут зависеть от повышения зарплаты компаниями в условиях инфляции — слабой по общемировым меркам, но существенной для Японии.

Подробнее об экономике Японии — в публикации «Ъ» «В тихой гавани иены водятся».

Яна Рождественская

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