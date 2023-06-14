Дым рассеивается

Вступление в силу десять лет назад антитабачного закона, ограничившего возможность курения в общественных местах, рекламу и продажу табачных изделий, заметно сказалось на распространенности этой привычки среди россиян. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), с 2013 года по сегодняшний день доля курильщиков в стране сократилась с 41% до 30%, а доля бросивших курить выросла с 10% до 19%. Хотя в последние годы темпы отказа от курения замедлились, а доля периодических курильщиков остается сравнительно стабильной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

За десять лет действия антитабачного закона курить в России стали меньше, а доля желающих избавиться от вредной привычки возросла. Таковы результаты мониторингового опроса ВЦИОМа о распространенности курения в России, опубликованные 31 мая.

По данным исследования, уже в 2014 году, спустя год после вступления в силу закона, ограничившего возможность курения в общественных местах, рекламу и продажу табачных изделий, доля курящих россиян снизилась на 6 процентных пунктов, 35%. В следующие годы, отмечают социологи, темп снижения показателя несколько замедлился и не превышал 1–3 процентных пунктов в год. Всего же за последние десять лет доля курящих россиян сократилась с 41% до 30%. Одновременно с 2013 года почти в два раза выросла доля россиян, бросивших курить,— с 19% до 10% в 2023 году.

По данным опроса ВЦИОМа, курению по-прежнему чаще подвержены мужчины: каждый третий выкуривает не менее пачки сигарет в сутки (31%), а среди женщин таких лишь 5%. Кроме того, выяснили социологи, заядлого курильщика, как правило, отличают средний возраст (на группу 35–44 лет приходится 27% таких потребителей), наличие неполного среднего образования (31%), плохое материальное положение (24%), работа в коммерческой организации (24%), а также проживание в небольших городах с населением до 100 тыс. человек и селах (21% и 20% соответственно). А нерегулярное курение одинаково распространено во всех социально-демографических группах, несколько преобладая среди россиян со средним образованием (24%), указывает ВЦИОМ.

По данным исследования, большинство (58%) курящих россиян за последний год не изменили интенсивность курения — среди заядлых курильщиков таких 65%. Еще 20% потребителей за последние 12 месяцев стали курить больше, а 21% — меньше. Как отмечает ВЦИОМ, интенсивность курения связана с желанием избавиться от вредной привычки. Так, по данным опроса центра, 25% тех, кто хочет бросить курить, чаще говорили, что стали курить меньше. То есть курящие не только декларируют желание расстаться с вредной привычкой, но и делают для этого конкретные шаги, отмечает ВЦИОМ.

Большая часть курящих россиян хотели бы избавиться от вредной привычки, следует из исследования. В ходе опроса в мае текущего года о желании побороть никотиновую зависимость высказались 67% курильщиков, с 2013 года этот показатель вырос на 10 процентных пунктов. Еще 30% опрошенных ВЦИОМом потребителей говорят, что бросать курить на сегодняшний день не планируют.

Согласно исследованию, именно желанием руководствуются 13% бросающих курить россиян, в 2017 году этот фактор был основной причиной для 22%. Для 11% поводом выступают проблемы со здоровьем или болезнь, для 8% — отсутствие стрессовых ситуаций, для 4% — запрет на продажу сигарет, для 3% — повышение стоимости табачной продукции.

По данным медицинских специалистов, мотивации как таковой для отказа от вредной привычки будет недостаточно. Как отмечает Татьяна Таютина, региональный представитель Ассоциации медицинских специалистов по модификации рисков, до 95% курильщиков имеют крайне высокую степень зависимости, что значительно усложняет одномоментный отказ от вредной привычки.

Для укрепления мотивации и разработки эффективных решений важен индивидуальный подход — прямой диалог с курильщиком о его особенностях стиля жизни, объема потребления сигарет. С учетом этого, по словам Татьяны Таютиной, можно разработать стратегию выхода из привычки. Это может быть полный отказ от курения, или использование средств никотинзаместительной терапии, или использование альтернативных методов.

Если полный отказ или использование никотиновых пластырей довольно распространены, альтернативные методы — использование систем электронного нагревания табака или электронных систем доставки никотина — позволяют исключить воздействие сигаретного дыма, ключевого источника вредного воздействия при курении, на организм совершеннолетних курильщиков.

По мнению госпожи Таютиной, переход на такие системы позволяет выиграть время, снизить воздействие негативных факторов риска, связанных с курением, и может стать первым шагом на пути к полному отказу от вредной привычки.

Никогда не курили 50% опрошенных ВЦИОМом россиян. Чаще всего об этом говорят женщины (69% респондентов), граждане с высшим образованием (57%), а также россияне в возрастных группах 18–24 года (59%) и от 60 лет (61%). По данным ВЦИОМа, 65% представителей старшего поколения в 2013 году также декларировало безразличие к курению, но о молодых людях такого нельзя было сказать. Как отмечают в центре, если сегодня среди 18–24-летних курят 23%, то в 2013 году общий процент курящих в этой возрастной группе достигал 48%, а более 20% приходилось только на заядлых молодых курильщиков.

Илья Вадимов