Предложение на рынке аренды торговых помещений на Невском сократилось на 41%

По итогам года количество предложений на рынке торговых помещений на Невском проспекте в Санкт-Петербурге сократилось более чем на треть. Такие данные 8 июня приводят эксперты компании KNRU.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Аналитики подсчитали, что в мае 2023 года на Невском проспекте экспонируется 41 помещение в сегменте аренды торговой недвижимости. За год — с мая 2022 года — объем предложения в этом сегменте сократился на 40,58%. В абсолютных цифрах снижение составило 28 лотов. Так, в мае прошлого года на Невском к аренде предлагается 69 торговых помещений.

Средняя арендная ставка на торговые помещения, расположенные на Невском проспекте, на данный момент составляет 1,1 млн рублей в месяц. За год этот показатель снизился на 28,27% или на 435,1 тыс. руб. В мае 2022 года средняя арендная ставка на помещения в самом центре Петербурга была на уровне 1,53 млн рублей.

Самый широкий выбор торговых помещений на Невском проспекте сегодня представлен вблизи от станции метро «Маяковская». В этой локации экспонируется 11 объектов. Средняя арендная ставка сейчас составляет 1,01 млн руб. в месяц. В мае прошлого года в этой части главного торгового коридора Петербурга экспонировалось 14 помещений со ставкой 796 тыс. руб.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что что с апреля 2022 года в центре Петербурга открылось 108 новых торговых точек, в том числе 46 заведений общепита. За год вакансия на пяти основных торговых улицах города (Невский и Старо-Невский проспекты, Большая Конюшенная улица, улица Рубинштейна, Большой проспект П.С.) снизилась почти в два раза.

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