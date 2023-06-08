«Газпром» отложил запуск первого в РФ завода по производству СПГ из метана угольных пластов

«Газпром добыча Кузнецк» (структура «Газпрома») перенес начало работы завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) из метана угольных пластов в Кемеровской области. Предполагалось, что первый такой в России завод будет запущен на базе Нарыкско-Осташкинского метаноугольного месторождения в 2023 году и выйдет на полную мощность в 2024-м. Теперь запуск ожидается не раньше 2026 года, сообщил представитель Кемеровской области «Ведомостям».

В региональном правительстве рассказали, что в 2026 году будет запущена первая очередь проекта мощностью 3 т/ч — около 26,3 тыс. т в год. Пока не определено, когда завод выйдет на полную мощность. Перенос срока объясняется «актуализацией действующей технологической схемы разработки Нарыкско-Осташкинского месторождения». Утверждается, что на совещаниях минпромторга Кузбасса с «Газпромом» не поднимался вопрос о проблемах с технологиями или оборудованием.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты считают, что у «Газпрома» есть необходимые технологии для строительства мало- и среднетоннажных СПГ-заводов. Для западных компонентов оборудования подобраны аналоги из Китая. Эксперты предполагают, что вопросы могут возникать к добычной части проекта.

Строительство завода мощностью 220 тыс. т началось в 2021-м. Тогда ожидалось, что к 2023 году будет запущена первая очередь. Планировалось использовать произведенный СПГ для карьерной техники и объектов ЖКХ, а также для увеличения числа газовых заправок в регионе.

Леонид Уварчев