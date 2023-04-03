За убийство трех кошек 55-летнего новосибирца осудили условно

В Новосибирске суд вынес приговор по уголовному делу о жестоком обращении с животными. За убийство трех кошек 55-летнему местному жителю суд назначил один год условно с испытательным сроком на один год.

По версии следствия, в октябре 2022 года фигурант дела выбросил с балкона 16 этажа трех кошек, после чего убедившись, что одна из них еще жива, нанес животному удары ногами.

В марте 2023 года у жительницы Красноярска, выбросившей собаку из окна 14 этажа, полиция изъяла двух малолетних детей. На нее возбудили уголовное дело по статье о жестоком обращении с животным.

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Лолита Белова