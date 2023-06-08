Объем средств на празднование 300-летия Екатеринбурга сократился в 3,5 раза

Бюджет празднования 300-летия Екатеринбурга сократился почти в 3,5 раза — с 249 млрд руб. до 69 млрд. руб. Об этом на встрече с журналистами заявил заместитель главы города Андрей Корюков.

«Первая цифра, которая была заявлена семь лет назад на празднование 300-летия Екатеринбурга, составляла 249 млрд руб. Это программа включала в себя строительство второй ветки метро за 79 млрд, строительство жилья на 73 млрд. На сегодня эта программа ушла до 69 млрд. руб., это те средства, которые подтверждены на всех уровнях бюджета. В частности, в рамках подготовки к празднованию юбилея реконструировали Макаровский мост, построили кольцевую развязку вокруг Екатеринбурга и другие объекты»,— заявил господин Корюков.

По его словам, пока неизвестно, какая итоговая сумма средств будет направлена на организацию праздничных мероприятий. «К тому же много частных спонсоров участвуют в этом, эти деньги не учитываются в бюджете»,— отметил Андрей Корюков.

Основное празднование 300-летия Екатеринбурга пройдет в уральской столице с 12 по 19 августа. В частности, 12–13 августа в ЦПКиО имени Маяковского состоится фестиваль уличных театров «Лица улиц», а 17 августа в парке гала-концертом с участием симфонического оркестра Свердловской филармонии откроют концертный зал «Летняя эстрада». В мэрии сообщили, что город ждет на юбилей порядка 700 официальных лиц, в числе которых будут федеральные министры, депутаты Госдумы и главы городов-побратимов.

Подробнее про программу празднования юбилея Екатеринбурга — в материале «Мы и Нижний Новгород уделаем».

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