«Авиалесохрана»: в Белгородской области действуют четыре лесных пожара, возникшие 5 июня

В ночь на 8 июня в Белгородской области продолжали действовать четыре лесных пожара, возникших еще 5 июня, следует из данных сводки ФБУ «Авиалесоохрана» (структура Рослесхоза). Огнем пройдена площадь 57 га, активное тушение пожаров продолжается. Других данных ведомство не приводит.

По данным «Авиалесоохраны» на 00:00 8 июня, на территории России в 19 регионах действовало 96 лесных пожаров на площади 13 076 га, пройденной огнем. В региональном министерстве природопользования информацию не комментировали.

Ранее «Ъ-Черноземьме» сообщал, что нынешние пожары в Белгородской области могут оказаться крупнейшими в Черноземье за последнее время.

Мария Старикова