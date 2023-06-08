Выборы губернатора Нижегородской области пройдут 10 сентября

Законодательное собрание Нижегородской области назначило выборы губернатора в единый день голосования 10 сентября. Решение принято на заседании парламента 8 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Несмотря на отсутствие дискуссии вокруг вопроса, мы приняли очень важное решение, которое дает старт избирательной кампании. Это не просто выборы губернатора, но и определение направления развития нашего региона. Я думаю, в процессе выборов будут серьезные обсуждения и деловые дискуссии»,– сказал председатель законодательного собрания Евгений Люлин.

Ранее Центризбирком включил Нижегородскую область в перечень регионов, где будут проводить дистанционное электронное голосование. Избиратели смогут проголосовать как очно, так и через портал госуслуг.

Наталья Алексеева