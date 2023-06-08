Прокуратура подтвердила основания для возбуждения дела на главу красноярского Фонда капремонта

Прокуратура Красноярского края подтвердила обоснованность привлечения к уголовной ответственности гендиректора Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов на территории региона Михаила Попелышева, сообщат ведомство.

Он был задержан 2 июня при получении 5 млн руб. взятки от предпринимателя. Вознаграждение предназначалось за предоставление регулярных контрактов от имени Фонда и последующее попустительство при принятии строительных работ. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ему грозит до 15 лет лишения свободы и штраф в размере до 70-кратной суммы взятки.

На прошлой неделе он был арестован судом. Адвокаты Михаила Попелышева обжаловали это решение. Свою позицию по обвинению Михаил Попелышев не высказал, от дачи показаний отказался.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова