Прокуратура подтвердила основания для возбуждения дела на главу красноярского Фонда капремонта

Прокуратура Красноярского края подтвердила обоснованность привлечения к уголовной ответственности гендиректора Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов на территории региона Михаила Попелышева, сообщат ведомство.
Он был задержан 2 июня при получении 5 млн руб. взятки от предпринимателя. Вознаграждение предназначалось за предоставление регулярных контрактов от имени Фонда и последующее попустительство при принятии строительных работ. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ему грозит до 15 лет лишения свободы и штраф в размере до 70-кратной суммы взятки.
На прошлой неделе он был арестован судом. Адвокаты Михаила Попелышева обжаловали это решение. Свою позицию по обвинению Михаил Попелышев не высказал, от дачи показаний отказался.