Стоимость реконструкции ВПП в аэропорту Барнаула подорожала за год до 14 млрд рублей

Реконструкция взлетно-посадочной полосы в аэропорту Барнаула потребует 14 млрд руб., согласно предварительным проектным расчетам, сообщил министр финансов Алтайского края Данил Ситников. Он отметил, что в ценах 2022 года стоимость работ оценивалась в 9,7 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Богданов, Коммерсантъ Фото: Олег Богданов, Коммерсантъ

«В 2022 году аэропорт обслужил 628 тыс. пассажиров. Согласно прогнозам, к 2030 году потенциальный спрос на авиаперевозки составит 1 млн. пассажиров. В тоже время находящаяся в федеральной собственности взлетно-посадочная полоса на сегодняшний день позволяет принимать воздушные суда с определенными ограничениями»,– сказал он.

Министр также напомнил, что к концу 2024 года планируется завершение работ по строительству нового аэровокзального комплекса. Его площадь составит 10 тыс. кв м. Инвестиции в проект – более 4 млрд руб. Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщал, что пропускная способность нового терминального комплекса составит 600 пассажиров в час, годовой пассажирооборот – до 1,1 млн человек.

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Оксана Павлова