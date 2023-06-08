В Орловской области нашли подрядчика на подготовку проекта дорожного строительства за 110 млн рублей

Департамент экономразвития и инвестиционной деятельности Орловской области подвел итоги открытого конкурса по поиску компании, которая подготовит проектную документацию для строительства и реконструкции дорог за 110,4 млн руб. Согласно документам торгов, речь идет о дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения в Новодеревеньковском, Краснозоренском, Ливенском районах Орловской области. Контракт планируется заключить с орловским казенным учреждением «Орловский областной государственный заказчик». Снижать цену оно не стало.

Еще один участник торгов предложил выполнить работы по этому контракту за 99,5 млн руб., однако уступил победителю в части квалификации и опыта работы.

О том, кто достроит крупнейший медцентр Орла за 3 млрд рублей, читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «“Стрела” дотянулась до “Титаника”».

Мария Старикова