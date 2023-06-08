Водоканал: водоснабжение в Новороссийске восстановят вечером 8 июня

Центральное водоснабжение южной части Новороссийска планируют восстановить после 18:00 8 июня, сообщают в пресс-службе МУП «Водоканал». Ранее сообщалось, что вода начнет поступать в квартиры 25 тыс. новороссийцев вечером 7 июня, однако к этому времени специалисты не успели завершить работы, связанные с переврезкой новых водоводов по улице Волгоградской.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МУП «Водоканал города Новороссийска» Фото: МУП «Водоканал города Новороссийска»

«В процессе выполнения переврезки возникла необходимость выполнения дополнительных работ, которые МУП "Водоканал города Новороссийска" организовал с 08:00 8 июня. Время окончания работ — 16:00»,— говорится в сообщении предприятия.

Подвоз воды населению осуществляется по заявкам.

В среду, 7 июня, из-за ремонтных работ было выполнено технологическое отключение подачи воды в микрорайоны №№3, 7, 9, 10, 14, 15, 16.

В зоне отключения также оказались котельные 7-го микрорайона, «Прибой», ООО «ТермоТрон»; школы №№11, 10, 19, 129, 33, Морской технический лицей, «Олимп», «Ника», «НКРП», «АГУ», «Гимназия №1»; детские сады №№12, 9, 62, 7.

Наталья Решетняк

Читайте нас в Telegram