Более 25 тысяч жителей Новороссийска останутся без воды на 12 часов

В среду, 7 июня, из-за ремонтных работ на водоводе 26 тыс. жителей Южного района Новороссийска останутся на 12 часов без воды, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал».

«С 9:00 до 21:00 будет выполнено технологическое отключение подачи воды в часть зон: №27а, №27, №18, микрорайоны: 7, 9, 10, 14, 15, 16, верх 3-го»,— говорится в сообщении.

В зоне отключения также окажутся: котельные 7-го микрорайона, «Прибой», ООО «ТермоТрон»; школы №№11, 10, 19, 129, 33, Морской технический лицей, «Олимп», «Ника», «НКРП», «АГУ», «Гимназия №1»; детские сады №№12, 9, 62, 7.

В администрации города уточняют, что, несмотря на отключение водоснабжения, соцобъекты будут работать в штатном режиме.

Наталья Решетняк

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