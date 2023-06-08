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Коммерсантъ FM
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Центробанк РФ из-за санкций ослабил контроль над внешнеторговыми операциями бизнеса

Банк России стал реже расценивать нетипичные внешнеторговые операции отечественных бизнес-структур как попытку обналичить или вывести деньги за границу. ЦБ решил снизить контроль из-за санкций и усложнения международных расчетов, сообщил руководитель департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский.

По его информации, до начала военной операции России на Украине и последовавших за этим западных санкций Центробанк квалифицировал практически любые изменения платежных цепочек как подозрительные операции, однако теперь регулятор немного «ослабил фильтры».

«Мы понимаем, для чего это делается в текущих условиях: для того чтобы обойти ограничения, которые нам искусственно навязываются извне. Такие сложные платежные схемы завязаны на выстраивании новых логистических цепочек, чтобы обеспечить импорт необходимых товаров», — объяснил в интервью РБК позицию Банка России господин Ясинский.

Согласно официальным данным Банка России, в прошлом году объем сомнительных операций российских компаний с «признаками вывода средств за рубеж» оказался минимальным за весь период мониторинга — 36 млрд руб. При этом вывод денег по схемам импорта через страны Таможенного союза подскочил более чем вдвое — с 5 млрд до 13 млрд руб.

Илья Ясинский считает, что такой резкий рост связан с тем, что «у организаторов подозрительных схем произошли трудности с выводом средств по иным каналам из-за санкций». В отчете Росфинмониторинга говорится, что в 2022–2023 годах объем подозрительных трансграничных операций снижается. По словам собеседника РБК в ведомстве, и хозяйствующие субъекты, и банки «крайне заинтересованы в сохранении доверительных отношений со своими партнерами из дружественных стран».

Александр Кислов

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