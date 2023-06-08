В Магнитогорске экс-начальника отдела судебных приставов осудили за взятку

Ленинский районный суд Магнитогорска вынес приговор по уголовному делу бывшего начальника отдела судебных Орджоникидзевского районного отдела судебных приставов Нафиса Фаттахова. Он признан виновным в получении крупной взятки. С учетом предыдущего приговора за коррупционные преступления ему назначено 6,5 лет колонии строгого режима со штрафом в 950 тыс. руб., сообщают в прокуратуре региона.

Установлено, что начальник районного отдела ФССП через посредника получил взятку в 200 тыс. руб. за содействие в истребовании средств с АО «ПО “Монтажник”» в рамках исполнительного производства. Всего по этому производству с компании было взыскано 83 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в декабре Правобережный райсуд Магнитогорска признал экс-начальника Орджоникидзевского районного отдела судебных приставов виновным в получении взяток в крупном и значительном размерах и в превышении полномочий, и назначил ему шесть лет колонии строгого режима со штрафом в 850 тыс. руб.

АО «ПО “Монтажник”» с 2020 года находится в процедуре банкротства, ведется конкурсное производство. К компании предъявили требования порядка 180 кредиторов на общую сумму свыше 1,8 млрд руб.

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