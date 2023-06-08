Крымский мост закрыли на время антитеррористических учений

Проезд по Крымскому мосту временно перекрыт из-за антитеррористических учений. Об этом сообщает «РИА Новости Крым» со ссылкой на министра транспорта РК Николая Лукашенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт Минтранса РФ Фото: сайт Минтранса РФ

«Движение будет восстановлено в ближайшее время, сразу после их окончания»,— цитирует издание заявление главы минтранса республики.

Автомобилистам рекомендовано планировать маршрут поездок с учетом актуальной информации.

Ранее аналогичные учения провели 24 мая. Тогда жители сообщали о задымлении в районе моста. В настоящее время в Крыму и Севастополе действует высокий «желтый» уровень террористической опасности.

Анастасия Донскова

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