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Напавших на полицейского в Морозовске отправили под арест на два месяца

Неоднокрасно судимые жители города Морозовска Ростовской обалсти Ровшан и Кямрян Мамедовы, которые напали на полицейского, заключены под стражу до 31 июля. Об этом сообщает пресс-служба Морозовского районного суда, где задержанным избрали меру пресечения.

Ранее сообщалось, что мужчины в состоянии алкогольного опьянения на одной из улиц города вступили в конфликт с местным участковым, отвергли его законные требования и напали на полицейского. Ровшану и Кямряну Мамедовым предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Глава СКР России Александр Бастрыкин взял под свой контроль расследование дела.

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