Глава СКР запросил доклад о ходе расследования нападения на полицейского в Морозовске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования нападения двух мужчин на полицейского в городе Морозовск Ростовской области. Информация об этом опубликована в Telegram-канале ведомства.

Как сообщалось ранее, двое ранее судимых местных жителей будучи в состоянии алкогольного опьянения нарушали общественный порядок. На замечания полицейского мужчины напали на него и нанесли множественные травмы.

Сейчас нападавшие задержаны по подозрению в совершении преспупления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

«Главой ведомства дано поручение руководителю СУ СК России по Ростовской области Хуаде А.Г. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах»,— сообщила пресс-служба СКР.

Анастасия Назарова