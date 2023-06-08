Над Белгородом сработала система ПВО, последствия уточняются

Утром над Белгородом сработала российская система ПВО по двум воздушным целям. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По словам главы региона, последствия на земле уточняют оперативные службы.

После начала СВО на Украине приграничные территории Белгородской и Курской областей обстреливаются почти ежедневно. По данным Вячеслава Гладкова, за 6 июня под огонь попали шесть округов и районов, выпущено свыше 510 снарядов и артиллерийских мин, десятки раз наносились удары с беспилотников.

С апреля 2022 года в трех областях Черноземья — Белгородской, Курской и Воронежской — ввели желтый, средний уровень террористической угрозы. С октября 2022-го в восьми приграничных регионах, в том числе в Белгородской, Воронежской и Курской областях, указом президента введен средний уровень реагирования.

Подробнее о том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляциях.

Мария Старикова