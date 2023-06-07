По Белгородской области за сутки выпущено более 510 снарядов и мин; жители не пострадали

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков опубликовал информацию о нанесенных по региону украинских ударах за сутки 6 июня. По его словам, под огонь попали шесть округов и районов, выпущено свыше 510 снарядов и артиллерийских мин, десятки раз наносились удары с беспилотников, но впервые за последние дни мирные жители не пострадали:

больше всего атаковали Шебекинский округ — нанесено 460 артиллерийских ударов и зафиксировано 26 сбросов взрывных устройств с беспилотников. В Шебекине в основном пострадали жилые массивы, также под огонь попал «объект сельского хозяйства»; объем разрушений уточняется. В Безлюдовке (по ней выпустили 16 реактивных снарядов из «Града») пострадало одно домовладение, в Муроме (15 артиллерийских снарядов) — три. В Новой Таволжанке в результате 57 попаданий повреждены десять домовладений. Без разрушений обошлось в хуторе Гордюшкине и селе Суркове (по девять артиллерийских мин);

в Белгородском районе 33 снаряда и два удара с беспилотника пришлись по селу Журавлевка: пять домовладений получили «повторные» повреждения. В результате работы ПВО в Разумном повреждена кровля домовладения и автомобиль. В остальных муниципалитетах обошлось без разрушений: по Лозовому попали три снаряда, по Нечаевке — восемь, по Драгунскому — два взрывных устройства с БПЛА; в Таврово-8 сбиты два беспилотника;

над Белгородом ПВО отработала по двум воздушным целям; осколки повредили три автомобиля;

в Борисовском районе под минометный обстрел попало село Цаповка, разрушений нет;

в Волоконовском районе четыре артиллерийских мины упали на хутор Старый, разрушений нет;

в Грайворонском округе в результате обстрела Козинки повреждена газовая труба, перекрыт газ на нескольких улицах. В поселке Горьковском сброшены два взрывных устройства, в Новостроевке-Второй — три устройства; по окраинам Сподарюшина выпущено шесть артиллерийских мин. Разрушений в этих населенных пунктах нет.

За предыдущие сутки, 5 июня, по Белгородской области было выпущено около 560 снарядов. Осколочное ранение кисти в Шебекине получил мужчина.

Олег Мухин

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте