Производство по делу о банкротстве учредителя угольной компании «Ровер» приостановлено

Кемеровский арбитраж удовлетворил ходатайство предпринимателя Тимура Цориева о приостановлении производства по делу о его банкротстве. Оно рассматривалось по заявлению кемеровского АО «Стройсервис». При этом суд отклонил другое ходатайство ответчика – о прекращении дела о несостоятельности в отношении него.

Производство приостановлено до рассмотрения 8-м кассационным судом общей юрисдикции кассационной жалобы АО «Стройсервис» на решение Заводского районного суда Кемерова от 7 декабря 2022 года. Компания требует признать недействительным договор купли-продажи в уставном капитале ООО «Ровер».

Заводский районный суд в декабре прошлого года рассмотрел иск супруги Тимура Цориева Ольги Цориевой и признал предварительный договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Ровер» недействительным. Применив последствия недействительности сделки, суд обязал Тимура Цориева возвратить компании «Стройсервис» полученные от нее 660 млн руб.

Заявление о признании Тимура Цориева – учредителя кемеровского ООО «Небанковская кредитная организация «Тайдон» (до ноября 2022 года ООО «Коммерческий банк «Тайдон») и угольного ООО «Ровер» – поступило в суд в апреле 2023 года. АО «Стройсервис» тогда заявил о наличии перед ним задолженности в размере 70,14 млн руб.

ООО «Ровер» зарегистрировано в Республике Алтай, вело добычу угля в Кемеровском округе Кузбасса, с ноября 2021 года – в конкурсном производстве.

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Игорь Лавренков, Кемерово