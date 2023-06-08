Дмитрий Артюхов и члены правительства Ямала перечислят свои зарплаты на нужды СВО

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов и члены правительства региона решили перечислить на нужды ямальских военных, находящихся в зоне СВО, вклады в размере их месячной зарплаты. Об этом сообщили в пресс-службе правительства округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов

Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов

Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ

Дмитрий Артюхов также провел неформальную встречу с военнослужащими СВО. Они говорили об обеспечении бойцов на линии фронта и потребностях в дополнительном снаряжении. Губернатор рассказал о работе регионального филиала госфонда «Защитники Отечества», который открылся 1 июня в Салехарде, и о том, какую помощь там могут оказать вернувшимся домой с территории СВО.

Напомним, до конца лета филиал фонда может быть открыт в Новом Уренгое, а в будущем — в Ноябрьске. Он добавил, что все региональные меры поддержки участникам СВЛ будут предоставляться и в дальнейшем.

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