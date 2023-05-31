На Ямале открыли филиал фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества»

В Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ) открыли филиал фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. В открытии принимал участие губернатор Дмитрий Артюхов. Филиал возглавила Наталья Казановская, которая до этого 26 лет работала в Ямальском многопрофильном колледже.

В здании фонда находятся социальное МФЦ, демонстрационный кабинет и пункт проката технических средств реабилитации, комната психологической разгрузки, гостиная и специальное пространство для общения и встреч. Фонд будет помогать военным в медицинской и социальной реабилитации, оказывать поддержку в получении лекарств, технических средств реабилитации и санаторно-курортного лечения. Кроме того, ветеранам СВО помогут в переобучении и трудоустройстве.

Дмитрий Артюхов отметил, что до конца лета филиал фонда может быть открыт в Новом Уренгое, а в будущем — в Ноябрьске. Он добавил, что все региональные меры поддержки участникам СВЛ будут предоставляться и в дальнейшем.

О появлении фонда поддержки ветеранов СВО и семей военных еще в феврале объявил президент Владимир Путин. 3 апреля главой государства был подписан указ о создании госфонда.

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