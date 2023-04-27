Сибирь голодает без добытчиков

Кадровый дефицит в Сибири в первом квартале 2023 года сохранился, а по отдельным направлениям нарастает, несмотря на активность соискателей. Потребность сферы добычи сырья в работниках за год увеличилась в четыре раза — на одного шахтера или нефтяника приходится больше трех потенциальных работодателей, подсчитали в hh.ru. По-прежнему остро ощущается нехватка медиков, фармацевтов и банкиров. Несмотря на это, работодатели не спешат удовлетворять зарплатные ожидания соискателей, которые за год выросли примерно на 14%.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Потребность сферы добычи сырья в работниках за год увеличилась в четыре раза

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Потребность сферы добычи сырья в работниках за год увеличилась в четыре раза

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По итогам первого квартала 2023 года объем вакансий в Сибирском федеральном округе (СФО), по данным сервиса hh.ru, вырос относительно аналогичного периода прошлого года на 6%, а активность соискателей в то же время — на 13%. Несмотря на это, на рынке труда сохраняется дефицит кадров: на одну вакансию в среднем приходится 3,7 резюме при норме 5–6 резюме на вакансию, отмечают аналитики.

Самыми дефицитными по итогам марта стали специалисты сферы добычи сырья — на одну вакансию приходится 0,3 резюме, то есть на три предложения о работе есть только один потенциальный кандидат, который ее ищет. Специалисты по добыче и раньше были в дефиците, но если в начале 2022 года индекс конкуренции за работу по этим специалистам был на уровне 1,2 резюме на вакансию, то в этом году он уменьшился в четыре раза, говорит руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь Лилия Эсауленко.Дефицит квалифицированных кадров сегодня испытывают многие работодатели Кузбасса, говорит заместитель генерального директора по управлению персоналом АО ХК «СДС-Уголь» Марина Перекрестова. «Сказывается и „демографическая яма“, и конкуренция с другими отраслями промышленности, и множество других факторов. Многие работодатели угольной отрасли сегодня стремятся вырастить своих работников, что называется, со школьной скамьи. Профориентационной работе уделяется серьезное внимание. Мы не исключение»,— сказала она.

Менее одного кандидата на вакансию наблюдается в медицине, фармацевтике и банковском секторе (по 0,6 резюме на вакансию). Среди строителей и рабочего персонала этот индекс составляет по 0,8. В сфере продаж, на которую приходится 30–35% от всех вакансий в Сибири, также заметна высокая нехватка специалистов — 1,4 резюме на вакансию. Существенный спрос наблюдается на сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса. По данным властей Омской области, текущая кадровая потребность заводов в регионе составляет более 2,4 тыс. человек. Начальник управления по труду и занятости населения в Алтайском крае Надежда Капура в середине апреля сообщала журналистам, что каждая пятая вакансия в базе предложений работодателей — от промышленных предприятий. Их потребность в кадрах выросла с начала года на 1,4 тыс. человек. В Новосибирской области, как сообщал в марте минтруда региона, потребность в кадрах для ОПК — 1,4 тыс. человек. «Наиболее востребованы инженеры, операторы станков с ЧПУ, токари, фрезеровщики, электросварщики. Предприятия переманивают такие кадры друг у друга. Ничего хорошего в таком перекосе на рынке труда нет. Сейчас все оборонные предприятия работают круглосуточно — гособоронзаказ существенно вырос у многих, и, учитывая расширение производства, стоит задача набрать новые кадры, а персонала не всегда хватает»,— рассказал президент Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий (МАРП) Сергей Карпекин.

Вместе с тем в марте 2023 года по сравнению с докризисным февралем 2022 года, когда рынок был «на подъеме», в Сибири существенно снизился спрос на специалистов в сферах страхования (–37%), автобизнеса (–23%), развлечений и масс-медиа (–18%), подсчитали аналитики. На 17% за этот период снизилось число вакансий в ИТ. Причины эксперты видят в переориентации спроса на более опытных специалистов, готовых решать задачи «здесь и сейчас», и снижениии числа вакансий для начинающих «айтишников». «Кроме того, наблюдалось схлопывание спроса в Сибири (и в первую очередь в Новосибирске и Томске) со стороны крупных федеральных игроков (ИТ-компаний и финтеха), которые активно искали здесь в 2021 году программистов и разработчиков. Сейчас у них есть достаточный выбор кадров у себя „дома“»,— отмечают в hh.ru. По подсчетам сервиса, сфера ИТ за год показала самый высокий рост индекса кадрового дефицита: в январе 2022 года он составлял в Сибири 1,5 резюме на вакансию, а к концу года вырос в два раза — до 2,9.

В число сфер, сокративших объем вакансий, также вошли HR (–16%) и банковский сектор (–14%). При этом в последнем параллельно со снижением спроса сокращается и интерес соискателей — на 64% меньше активных резюме в марте 2023 года относительно февраля 2022-го. «В банковском секторе произошел переход на цифровые технологии, сократилось количество вакансий для специалистов кол-центров, которых заменили голосовые ассистенты, при этом в банковском направлении выросло число вакансий для высококвалифицированных специалистов, и вот по ним сейчас ощущается высокий дефицит»,— поясняют аналитики.

Несмотря на кадровый дефицит, уровень предлагаемых зарплат в Сибири растет значительно медленнее ожиданий соискателей. По данным hh.ru, в марте 2023-го по сравнению с февралем 2022 года работодатели повысили предложения по зарплате в среднем по рынку труда на 8% (до 54 921 руб.). При этом ожидаемые зарплаты выросли на 14% (до 49 101 руб.). Причем средний рост предложений чаще всего не зависит от дефицитности кадров. К примеру, специалистам по добыче сырья в этом марте готовы платить только на 9% больше, чем годом ранее (95 830 руб.), строителям — на 4% (70 387 руб.), рабочему персоналу — на 7% (61 902 руб.). «Скорее всего, работодателям придется подтягиваться к ожиданиям, иначе у них будут проблемы с закрытием вакансий»,— отмечают в hh.ru.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов считает, что в сфере автобизнеса ситуация с кадрами будет восстанавливаться высокими темпами, так как на большинстве ушедших из России европейских заводов уже запускают российское производство, а также увеличивается количество китайских дилеров.

«Дефицит на рынке труда в Сибири в обрабатывающей отрасли, вероятно, будет расти, пока не нормализуется геополитическая ситуация»,— считает господин Чернов. Он отметил, что в этом году Россия наращивает объемы экспорта нефтепродуктов, так как у них более высокая маржа по сравнению с сырой нефтью. На этом фоне увеличиваются мощности и объемы производства именно в обрабатывающей отрасли. В марте 2023 года экспорт нефтепродуктов по морю увеличился на 31,2% (год к году) и составил рекордные 3,13 млн б/с, по информации Kpler. «А убыль населения, хоть уже и невысокими темпами, но все равно продолжается. На этом фоне мы прогнозируем увеличение спроса со стороны работодателей на специалистов, в том числе в обрабатывающей промышленности»,— добавил он.

Дарья Решетникова, Оксана Павлова, Игорь Лавренков, Кемерово