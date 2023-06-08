Пентагон опроверг информацию о наличии у США кораблей внеземного происхождения

Представитель Пентагона Сьюзан Гоф опровергла заявления экс-сотрудника Национального разведывательного управления военно-космической разведки США Дэвида Граша о наличии у Вашингтона космических кораблей внеземного происхождения.

По словам госпожи Гоф, Пентагон не обнаружил никакой поддающейся проверке информации о том, что какие-либо госпрограммы, касающиеся обладания или конструктивно-технологического анализа внеземных объектов, существовали в прошлом или существуют в настоящее время.

Вчера, 7 июня, господин Граш заявил телеканалу NewsNation, что у США есть «неповрежденные и частично неповрежденные» летательные аппараты внеземного происхождения, которые либо успешно приземлились, либо разбились.

Эрдни Кагалтынов