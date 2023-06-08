Посол РФ в США: американские СМИ проводят кампанию по дезинформации вокруг Каховской ГЭС

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские средства массовой информации проводят целенаправленную кампанию по дезинформации вокруг разрушения Каховской ГЭС. По словам господина Антонова, СМИ США намеренно обвиняют Россию в подрыве ГЭС.

«Вокруг Каховской ГЭС в СМИ США ведется целенаправленная кампания по дезинформации. Много инсинуаций по поводу того, что Россия якобы взорвала важнейший инфраструктурный объект. Представители администрации строят свою риторику так, как будто Российская Федерация в любом случае несет ответственность за все инциденты, происходящие в ходе украинского конфликта»,— сказал посол (цитата по Telegram-каналу российского диппредставительства в США).

По мнению господина Антонова, действия американских СМИ и администрации США — очередная попытка «обелить» власти Украины. По словам посла, разрушение Каховской ГЭС — террористический акт и грубое нарушение международного гуманитарного права со стороны Украины.

Дипломат заявил, что Вашингтон никогда не критикует Киев. По его мнению, США продолжат поддерживать «террористические акты» Украины.

Часть плотины Каховской ГЭС была разрушена рано утром 6 июня. Вода из Каховского водохранилища затопила прилежащие населенные пункты: города Новая Каховка, Алешки, Голая Пристань. Всего в зоне затопления оказались до 40 тыс. человек. В Херсонской области ввели режим ЧС. Россия и Украина обвиняют друг друга в подрыве плотины ГЭС. Президент России Владимир Путин называл разрушение ГЭС «варварской акцией» властей Украины. В Белом доме заявили, что не знают, кто несет ответственность за разрушения.

Подробнее о реакции мирового сообщества на обрушение ГЭС — в материале «Дамба о двух концах».

Эрдни Кагалтынов