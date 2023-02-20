Дизайн-код Переславля-Залесского подешевел в три раза

В Переславле-Залесском подведены итоги конкурса на разработку дизайн-кода города, муниципальный контракт с победителем будет стоить 1,6 млн руб. Итоги конкурса публикует портал госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сабаева Дарья Фото: Сабаева Дарья

Свои заявки на конкурс подали 10 компаний, в итоге цена от начальной упала в 3,1 раза - с 5 до 1,6 млн руб. Победителем признано ООО «Резиденция», зарегистрированное в Воронеже. После подписания контракта у воронежского подрядчика будет 80 календарных дней на разработку дизайн-кода.

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», он должен включать стандарт внешнего оформления зданий и сооружений в городе. В рамках дизайн-кода Переславля будут разработаны правила и рекомендации по размещению, оформлению нестационарных торговых объектов, туалетных модулей, фотозон, смотровых площадок, видовых точек на улицах города и набережных реки Трубеж.

Андрей Иванов