Статистика европейских чемпионатов

|Страна
|Количество лидеров по ходу турнира
|Чемпионские туры
|Средняя результативность
|Количество голов у лучшего бомбардира
|Совокупная трансферная стоимость (€ млрд)
|Изменение совокупной трансферной стоимости (€ млрд)
|Самый дорогой клуб (€ млн)
|Самый дешевый клуб (€ млн)
|Россия
|4
|За 4 до финиша
|3,04 гола
|23 (Малком («Зенит»))
|0,792
|–0,68
|«Зенит» (160)
|«Факел» (10,7)
|Англия
|3
|За 1 до финиша
|2,85 гола
|36 (Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»)
|10,42
|+1,76
|«Манчестер Сити» (1005)
|«Борнмут» (243,7)
|Испания
|3
|За 4 до финиша
|2,5 гола
|23 (Роберт Левандовский («Барселона»))
|4,78
|–0,22
|«Реал» (860,8)
|«Эльче» (60,7)
|Италия
|2
|За 5 до финиша
|2,56 гола
|26 (Виктор Осимхен («Наполи»))
|4,63
|–0,16
|«Наполи» (629)
|«Кремонезе» (64,9)
|Германия
|4
|Последний
|3,17 гола
|16 (Кристофер Нкунку («Лейпциг»))
|4,33
|+0,27
|«Бавария» (979,7)
|«Бохум» (47,8)
|Франция
|1
|За 1 до финиша
|2,81 гола
|29 (Килиан Мбаппе (ПСЖ))
|3,57
|–0,14
|ПСЖ (882,6)
|«Аяччо» (27,2)