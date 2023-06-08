Статистика европейских чемпионатов

Страна Количество лидеров по ходу турнира Чемпионские туры Средняя результативность Количество голов у лучшего бомбардира Совокупная трансферная стоимость (€ млрд) Изменение совокупной трансферной стоимости (€ млрд) Самый дорогой клуб (€ млн) Самый дешевый клуб (€ млн) Россия 4 За 4 до финиша 3,04 гола 23 (Малком («Зенит»)) 0,792 –0,68 «Зенит» (160) «Факел» (10,7) Англия 3 За 1 до финиша 2,85 гола 36 (Эрлинг Холанн («Манчестер Сити») 10,42 +1,76 «Манчестер Сити» (1005) «Борнмут» (243,7) Испания 3 За 4 до финиша 2,5 гола 23 (Роберт Левандовский («Барселона»)) 4,78 –0,22 «Реал» (860,8) «Эльче» (60,7) Италия 2 За 5 до финиша 2,56 гола 26 (Виктор Осимхен («Наполи»)) 4,63 –0,16 «Наполи» (629) «Кремонезе» (64,9) Германия 4 Последний 3,17 гола 16 (Кристофер Нкунку («Лейпциг»)) 4,33 +0,27 «Бавария» (979,7) «Бохум» (47,8) Франция 1 За 1 до финиша 2,81 гола 29 (Килиан Мбаппе (ПСЖ)) 3,57 –0,14 ПСЖ (882,6) «Аяччо» (27,2)