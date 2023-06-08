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Коммерсантъ FM
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Статистика европейских чемпионатов

СтранаКоличество лидеров по ходу турнираЧемпионские турыСредняя результативностьКоличество голов у лучшего бомбардираСовокупная трансферная стоимость (€ млрд)Изменение совокупной трансферной стоимости (€ млрд)Самый дорогой клуб (€ млн)Самый дешевый клуб (€ млн)
Россия4За 4 до финиша3,04 гола23 (Малком («Зенит»))0,792–0,68«Зенит» (160)«Факел» (10,7)
Англия3За 1 до финиша2,85 гола36 (Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»)10,42+1,76«Манчестер Сити» (1005)«Борнмут» (243,7)
Испания3За 4 до финиша2,5 гола23 (Роберт Левандовский («Барселона»))4,78–0,22«Реал» (860,8)«Эльче» (60,7)
Италия2За 5 до финиша2,56 гола26 (Виктор Осимхен («Наполи»))4,63–0,16«Наполи» (629)«Кремонезе» (64,9)
Германия4Последний3,17 гола16 (Кристофер Нкунку («Лейпциг»))4,33+0,27«Бавария» (979,7)«Бохум» (47,8)
Франция1За 1 до финиша2,81 гола29 (Килиан Мбаппе (ПСЖ))3,57–0,14ПСЖ (882,6)«Аяччо» (27,2)

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