Москалькова заявила о переполненности женских СИЗО

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что в регионах России многие следственные изоляторы, в которых содержатся женщины, переполнены. По ее словам, в России часто сажают обвиняемых в СИЗО без весомой причины. Она призвала сократить отправку в следственный изолятор для подозреваемых в «небольших преступлениях» и определить конкретный срок нахождения в изоляторе.

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Татьяна Москалькова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Согласно данным, которые привела Татьяна Москалькова, женский СИЗО №6 в Москве рассчитан на 892 человека, при этом там отбывают наказание 900 женщин. Из них 181 находится под стражей более 1,5 года. 11 отправленных в СИЗО женщин — беременные. «Всего в России в 2022 году заключили под стражу больше 7 тыс. женщин, у которых есть дети»,— сказала госпожа Москалькова на пленарном заседании Совета федерации, передает «Парламентская газета».

6 июня на заседании конституционного комитета Татьяна Москалькова говорила, что в 23 регионах России, включая Москву, переполнены следственные изоляторы. С начала 2023 года омбудсмен получила 61 обращение от граждан, находящихся в СИЗО более полугода, 11 обращений — от находящихся под стражей более года. Всего в СИЗО по стране содержится 110 тыс. человек, из них 10 тыс. женщин и 700 детей. В августе 2022 года во ФСИН говорили, что российские изоляторы рассчитаны на 118, 4 тыс. человек.

Уполномоченная по правам человека в Москве Татьяна Потяева в марте отмечала, что столичные СИЗО переполнены на 17,6%. Некоторых фигурантов дел отправляют под стражу в соседние регионы, включая Тверскую и Владимирскую области. В 2021 году лимит содержащихся в следственном изоляторе в Москве составлял 11%, а в 2022-м — 22,6%. Госпожа Потяева в декабре 2022 года говорила, что в связи с этим люди в СИЗО «спят по очереди».

Подробнее о переполненности СИЗО в Москве и других регионах — в материале «Ъ» «Посиди пока».

Лусине Баласян