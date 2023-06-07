Сальдо сообщил об эвакуации 4 тыс. жителей из зоны затопления после прорыва плотины ГЭС

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что из подтопленных в результате прорыва плотины Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) районов эвакуировано более 4 тыс. человек. Их в том числе отправляют в пункты временного размещения (ПВР).

«Сейчас в наличии около полусотни пунктов почти на 3 тыс. мест, в случае необходимости есть резерв ещё на 5,5 тыс. Это только в Херсонской области, однако в случае необходимости содействие во временном размещении эвакуированных граждан готовы оказать Крым, Запорожская область и другие регионы»,— написал господин Сальдо в своем Telegram-канале.

Затоплению подверглись районы трех округов Херсонской области — Новокаховского городского округа, Голопристранского и Алешкинского муниципальных округов. Для размещения жителей открыли 48 ПВР на 2,7 тыс. мест.

Утром 6 июня стало известно о прорыве плотины Каховской ГЭС. В результате сброса воды из водохранилища стало затапливать населенные пункты вниз по течению Днепра. Владимир Сальдо говорил, что в зоне затопления оказалось от 22 тыс. до 40 тыс. человек. В Херсонской области введен режим ЧС.

Подробности — в материале «Ъ» «Небратская ГЭС».

Лусине Баласян