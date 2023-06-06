Следователи объявили в розыск напавшего на подростка в многоэтажке Краснодара

Следователи разыскивают 31-летнего Сиражутдина Зейнутдиновича Магомедова, который напал на подростка в лифте одной из многоэтажек Краснодара. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

По данным следствия, утром 22 мая мужчина случайно оказался с 15-летним подростком в лифте одного из домов на улице Восточно-Кругликовской. Используя надуманный повод, он напал на ребенка, выхватил портфель и множество раз ударил его кулаками в лицо. Сейчас здоровью мальчика ничего не угрожает.

Информация о произошедшем вызвала широкий общественный резонанс. Материалы проверки были переданы из полиции в следственный отдел СКР по Прикубанскому округу Краснодара. Там было возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении хулиганства с применением насилия (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ). Сейчас устанавливаются все обстоятельства и мотивы совершенного преступления.

Также была установлена личность подозреваемого, он объявлен в розыск. Всех, кто обладает информацией о месте нахождения Сиражутдина Магомедова, следствие просит сообщить об этом по телефонам 02, 8-861-250-87-76, 8-861-224-45-59.

Татьяна Ручкина

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