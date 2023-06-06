Группа компаний «Крайс» планирует построить на площадке бывшего трамвайного депо еще три 25-этажных дома. По соседству с уже возведенным компанией ЖК «Трамвай желаний» появится ЖК «Галилей» общей площадью 32,9 тыс. кв. м. В нем планируются 482 квартиры и 232 нежилых помещения. Сдать ЖК застройщик рассчитывает до конца 2026 года. Акцент при реализации в компании делают на планировку небольших квартир. По мнению экспертов, это дает ГК некоторое преимущество на замершем в ожидании окончания спецоперации рынке новостроек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: наш.дом.рф Фото: наш.дом.рф

О строительстве жилкомплекса «Галилей» в Ленинском районе Воронежа «Ъ-Черноземье» рассказали в ГК «Крайс». Три 25-этажных дома должны появиться в конце 2026 года на улице Кривошеина на 1,2 га по соседству с другим ЖК застройщика — «Трамваем желаний». Оба комплекса находятся на территории бывшего трамвайного депо.

По данным проектных деклараций, общая стоимость строительства «Галилея» составляет 2,18 млрд руб. Два дома оцениваются в 722,1 млн каждый, один — в 731,5 млн. В «Крайсе» «Ъ-Черноземье» пояснили, что себестоимость строительства зависит не столько от этажности, сколько от общей площади объекта:«Здесь площадь зданий меньше, чем в большинстве похожих по конфигурации проектов». Работы финансирует Альфа-банк, предоставивший 1,6 млрд руб. кредита.

Общая площадь ЖК составит 32,9 тыс. кв. м. Площадь домов — 11,4 тыс., 11,1 тыс. и 10,4 тыс. В одном планируется возвести 7,1 тыс. жилья и 1,1 тыс. иной недвижимости: в нем будет 161 квартира и 93 нежилых помещения. Квартиры будут однокомнатными площадью от 32,5 до 66,7 кв. м. В другом доме предполагаются 172 однокомнатные квартиры площадью от 32,5 до 73,6 кв. м (всего — 7,7 тыс. кв. м) и 94 нежилых помещения общей площадью 206,7 кв. м. В третьем появится 7,7 тыс. кв. м жилья и 191,7 кв. м нежилых помещений. Последних запланировано 45. Общее число квартир составит 149 (площадь — от 28,3 до 66,8 кв. м), среди них большинство будут однокомнатные, но есть и несколько «двушек».

Число машино-мест для всего комплекса составит 337: 118 на территории и 219 вне ее. Также здесь запланированы три спортивные и две детские площадки. Рядом с ЖК расположены семь детсадов, четыре школы, четыре медицинских учреждения (включая госпиталь Минобороны РФ) и детская школа искусств, отметили в компании.

В «Крайсе» сосредоточились на «детальной проработке планировочных решений» при строительстве «Галилея». «Например, есть квартиры смарт-формата. Их площадь меньше, но при этом у них гораздо больше функциональных зон. Так, при общей площади 32,5 кв. м в такой квартире есть гардеробная, ниша для шкафа и даже кухня-гостиная. Абсолютно вся мебель стандартных габаритов, ничего изобретать не придется»,— рассказали в компании. Такие квартиры «во многом удобнее для проживания и выгоднее для инвестиций», уверяют в ГК. Кроме того, в ЖК предусмотрены опции «умного» дома. При этом отделка формата whitebox предполагает «максимальную подготовку» жилья к финишным работам.

Застройщиком является ООО СЗ «Силени». Генподрядчиком стало местное ООО «Главомонолит» Анжелы и Валентины Волковых.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО специализированный застройщик «Силени» зарегистрировано в Воронежской области в апреле 2015 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. По итогам 2022 года выручка составила 4,9 млн руб., чистая прибыль — 3,3 млн. Директором является Павел Рыжков. Соучредители — Оксана Никифорова (51%) и Александра Читадзе (49%).

Павел Рыжков также возглавляет ООО СЗ «Литис», совладельцами которого являются Марсель Таманцев (78,75%) и Николай Уланов (21,25%). Господа Таманцев и Уланов являются партнерами Александры Читадзе в ООО УК «Лад»: соучредителям принадлежит соответственно 57,7; 37,32 и 4,98%. Марсель Таманцев также единолично владеет ООО «Крайс девелопмент» и контролирует 31,6% в ООО «Минерал-хорс» (другие партнеры — Олег Тарарыков с 47,5%, Олег Агишевский с 15,9% и депутат гордумы Константин Ашифин с 5%).

Господину Ашифину принадлежит 15% в ООО УК «Крайс». По 42,5% в компании у Мансура (Марсельевича) Таманцева и Елены Улановой. Константин Ашифин является партнером в одном из строительных проектов Эдуарда Краснова, который ранее был совладельцем «Крайса». Господин Краснов рассказывал «Ъ-Черноземье», что вышел из компании. Сейчас управляющим акционером ГК является Марсель Таманцев, уточнили «Ъ-Черноземье» в «Крайсе». В ООО СЗ «Ретро» у господина Таманцева 22,75%, у Эдуарда Краснова и его сына Павла — по 25%, еще 19,75% у Риммы Улановой, а 7,5% у Сергея Воронина.

По данным Единой информационной системы жилищного строительства, «Крайс» ранее через ООО «Ретро» построил ЖК «Трамвай желаний», а через ООО «Литис» — ЖК «Острова» в Коминтерновском районе. Сейчас у ГК строится только «Галилей». Кроме того, в проекте у «Крайса» два среднеэтажных дома в центре Воронежа: до семи этажей компания может построить на проспекте Революции, 51а, и до девяти этажей на улице Революции 1905 года, 14, 16.

Коммерческий директор агентства недвижимости «Трансферт» Галина Колокольникова отмечает, что сейчас у девелоперов наблюдаются проблемы при реализации новостроек: «Рынок ждет окончания спецоперации, участники уверены, что, как только она завершится, продажи вырастут и все купят». В то же время, напоминает эксперт, строительному бизнесу нельзя останавливаться, потому что это приведет к его потерям, поэтому застройщики и продолжают заявлять новые проекты, работа над которыми могла идти еще до начала СВО.

По словам госпожи Колокольниковой, Воронеж и сейчас продолжает привлекать жителей других регионов. «И покупателям, что местным, что иногородним, в общем-то, все равно, где именно покупать квартиру: главными критериями становятся уже не близость к центру, а наличие необходимой инфраструктуры рядом, недолгий путь до работы и первоначальная отделка. В других регионах некоторые застройщики даже меблируют жилье, чтобы привлечь клиентов»,— поясняет она.

У «Крайса» привлечь могут именно планировки, добавляет Галина Колокольникова: «По сути, компания предложила в жилье небольшого метража планировку, соответствующую бизнес-классу».

Александр Прытков