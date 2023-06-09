Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает о блюдах в ресторане Soma.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Soma Фото: Soma

Новый шеф-повар ресторана Soma Артем Хижняков полностью обновил меню, составленное по воспоминаниям своего детства в Ростове-на-Дону. При этом в нем используются самые современные техники, и красной нитью через все разделы проходит икра — шеф называет ее «другая соль» и использует как особый вкусовой акцент.

Учитывая, что основу винной карты Soma составляют шампанские вина, причем не как элитарный продукт, а как вино на каждый день, хрустящие тарталетки с черной икрой и дегидрированной сметаной, как и тартар с икрой морского ежа и черной икрой, тут, и вправду кстати.

К тому же, в меню есть и икра щуки, и красная икра, которые тоже «работают» в блюдах весьма оригинально и ярко. Вот именно на этом контрасте знакомых забытых вкусовых сочетаний с четкой доминантой и тонкой нюансировкой и держится теперь кухня Soma.

Жареные кабачки со сметаной, творог с зеленью, моченые арбузы, картошка с грибами, соленые помидоры — все эти бабушкины летние рецепты находят в меню Артема Хижнякова новое изящное воплощение.

Рикотту, взбитую с травами, он дополняет острыми помидорами кимчи; цуккини на гриле сервирует сметаной и щучьей икрой; а жареный картофель подает со сметаной, маринованными груздями и красной икрой. Вряд ли вы найдете что-то вкуснее этим летом в Москве, ну разве что страчателлу с клубничным арбузом и цветочной солью и каре ягненка с зеленым горошком и маринованной черемшой.