Защита прав юридического лица в условиях применения цифровых технологий

Современное предпринимательство характеризуется постоянной потребностью в разработке новых технологий, материалов и методов организации и ведения бизнеса, а также в использовании цифровых решений для управления им. На основе данного аспекта вышла новая монография от докторов юридических наук Андреева Владимира Константиновича и Лаптева Василия Андреевича Авторы учитывают, что в правовом пространстве постоянно появляются новые явления, которые регулируют права и обязанности граждан и юридических лиц в предпринимательской деятельности.



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Для восприятия этих явлений используются технические и электронные средства, а также инфраструктура информационной системы. Рассматривается тема является приоритетным научным направлением в области юридических наук в Программе фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период (2021–2030 годы).

В книге рассматриваются актуальные вопросы цифровизации отечественной экономики, на которые обратил внимание М. В. Мишустин. Автор подчеркивает, что цифровая трансформация создает новые формы добавленной стоимости и возможности использования данных для принятия решений, но при этом может привести к исчезновению привычных процессов и замещению товаров виртуальными услугами, а также увеличению значения нематериальных активов. В книге также рассматривается Концепция развития технологий машиночитаемого права, которая была утверждена Правительственной комиссией по цифровому развитию в 2021 году и является первым шагом на пути внедрения этих технологий в законотворческий процесс.

Лаптев Василий Андреевич на своем опыте показывает возможность аутентификации владельца акций через использование распределенного реестра на личных (цифровых) кошельках. Он указывает на необходимость корректировки категории «субъект права — владелец акций», в которую в ближайшее время могут быть внесены новые участники отношений, такие как оператор сделки и бенефициар цифрового актива. Однако возникает вопрос о возможности перевода акций в режим цифровых прав, так как учет прав на бездокументарные ценные бумаги осуществляется путем внесения записей по счетам, что требует участия лица, действующего по поручению или имеющего предусмотренную законом лицензию.

Монография представляет комплексное исследование приобретения и осуществления юридическим лицом вещных, обязательственных и интеллектуальных прав с использованием электронных и других технологических средств, а также виртуального образа непубличного акционерного общества. Это первое исследование, которое охватывает все аспекты данной темы.

Издание представляет собой ценный источник информации для различных категорий читателей, включая практикующих юристов, представителей государственных органов власти, докторантов, аспирантов, магистров и профессорско-преподавательский состав высших учебных заведений. Она содержит много аналитики и практическую значимость для читателя, касаемые изменений в правовом регулировании, которые ожидаются в связи с цифровой трансформацией экономики. В книге также рассматривается Концепция развития технологий машиночитаемого права, которая является первым шагом на пути внедрения технологий машиночитаемого права в законотворческий процесс.

Молодцова А. П., ИНН 502301853585