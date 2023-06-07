В Ярославской области несколько деревень остаются без света

Пять-шесть населенных пунктов Ростовского района Ярославской области остаются без света из-за обрыва проводов и сильного ветра. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в ЕДДС Ростовского района.

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Восстановительные работы ведутся в деревнях Полянки, Бородино, Козлово, Стрелы. Еще в нескольких населенных пунктах без электричества остаются несколько домов, добавили в ЕДДС.

В филиале ПАО «Россети Центр» сообщили «Ъ-Ярославль», что держат ситуацию на контроле. Энергетики переведены на особый режим работы. В зоне риска, помимо Ростовского, находятся Рыбинский и Угличский районы. В устранении последствий непогоды задействованы 62 бригады энергетиков: 187 человек и 62 единицы спецтехники. По решению оперативного штаба, в Угличский район направили две дополнительные бригады.

«Специалисты «Ярэнерго» находятся в постоянном взаимодействии с региональным управлением МЧС РФ, ЕДДС, органами исполнительной власти области и муниципалитетов. Установлен особый контроль за работой энергообъектов, проводится непрерывный мониторинг метеообстановки»,— сообщили в пресс-службе ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго».

По данным МЧС пострадавших от шквалистого ветра нет. «Ъ-Ярославль» сообщал, что в областном центре из-за упавших деревьев электротранспорт сменил маршруты.

Алла Чижова