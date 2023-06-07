В Ярославле из-за упавших деревьев электротранспорт сменил маршруты

В Ярославле из-за сильного ветра деревья упали на трамвайные пути на Ленинградском проспекте и контактную сеть троллейбусов на улицах Менделеева и Гагарина. В областном департаменте транспорта сообщили о временном сокращении маршрутов движения транспорта.

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7 июня в городе была гроза, ливень и сильный ветер, результатом непогоды стали упавшие деревья, перекрывшие дороги. Потому в дептрансе объявили об ограничениях для части маршрутов электротранспорта в Ярославле — трамваев №5, 7 и троллейбуса №5.

«На данный момент оперативными службами города помехи в движении устраняются. Служба энергохозяйства АО «ЯрГЭТ» осуществляет восстановление контактных сетей трамвая номер 5,7, троллейбуса номер 5»,— говорится в сообщении департамента.

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В мэрии сообщили, что сейчас к устранению последствий непогоды, в том числе несвязанных с электрическим транспортом, подключились территориальные администрации, управляющие компании и специалисты Центра гражданской защиты.

Алла Чижова