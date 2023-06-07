Прокуратура начала проверку информации о нарушениях в детском лагере «Спутник» в Кабардинке

Прокуратура Геленджика организовала проверку возможных нарушений в детском лагере «Спутник» в селе Кабардинка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PerfectStock Фото: PerfectStock

«В настоящее время прокуратурой города с привлечением контрольных (надзорных) органов проводятся проверочные мероприятия. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования»,— отметили в региональном ведомстве.

В СМИ и соцсетях распространилась информация о том, что более 200 приехавших в лагерь детей оказались в условиях, непригодных для пребывания. Сообщалось, что в учреждении нет горячей воды и качественной мебели. Кроме того, в лагере отдыхает ребенок с аутизмом, но в учреждении нет специалиста по работе с такими детьми.

В СУ СКР по Краснодарскому краю также была организована процессуальная проверка. 5 июня глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ее результатах.

Татьяна Ручкина

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